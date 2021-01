Digitaler CDU-Parteitag wählt Armin Laschet zum neuen CDU-Chef

Nachrichtenarchiv - 16.01.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der CDU-Parteitag hat Armin Laschet zum neuen Vorsitzenden gewählt. In einer Stichwahl setze sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident gegen Ex-Unionsfraktionschef Merz durch. Laschet bekam 521 Stimmen, Merz 466. Wahlberechtigt waren 1001 Delegierte, 991 hatten ihre Stimme online abgegeben, es gab vier Enthaltungen. Anschließend bedankte sich Laschet für das große Vertrauen. Er sei sich der Verantwortung bewusst, die mit diesem Amt verbunden sei. Bei der Bundestagswahl wolle er dafür sorgen, dass die CDU den nächsten Kanzler stellt. Auch seinen Mitbewerbern dankt der NRW-Ministerpräsident für den fairen Wettbewerb. Friedrich Merz übermittelte seine Glückwünsche an die neue Führung, der er viel Erfolg wünschte. Auch Norbert Röttgen richtete den Blick nach vorn: Er werde weiter der Mannschaft der CDU zur Verfügung stehen. Armin Laschet wünschte er ebenfalls viel Glück und Erfolg. Im ersten Wahlgang hatte keiner der drei Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erhalten. Der Außenpolitiker Röttgen belegte den dritten Platz und war damit aus dem Rennen. Um die Wahl rechtssicher zu machen, stimmen die Delegierten noch per Brief ab.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.01.2021 11:45 Uhr