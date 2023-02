Dieter Hecking gibt Trainer-Comeback in Nürnberg

Kurzmeldung ein/ausklappen Rosenmontagszüge ziehen durch die Karnevals-Hochburgen

Halle: In den Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf und Mainz ziehen die traditionellen Rosenmontagszüge nach der Corona-Pause wieder durch die Straßen. Im Mittelpunkt der Kritik steht der russische Präsident Putin. Im Kölner Rosenmontagszug küsst Putin den Teufel und dreht als Vampir die Welt durch den Fleischwolf. In Düsseldorf nimmt er in einer Wanne in den ukrainischen Farben Blau und Gelb ein Blutbad. Auch in einigen bayerische Städten finden heute Rosenmontagszüge statt - zum Beispiel im unterfränkischen Bad Brückenau oder im niederbayerischen Simbach. In Halle in Sachsen-Anhalt wurde der Zug nach einem schweren Unfall abgebrochen. Eine Besucherin ist Augenzeugen zufolge unter einen der Wägen geraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2023 14:00 Uhr