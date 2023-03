Dieselfahrzeuge stoßen immer noch zu viele Schadstoffe aus

Kurzmeldung ein/ausklappen Fünf Tote bei Unwettern in Kalifornien

San Francisco: Bei heftigen Winterstürmen sind im in Norden von Kalifornien mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Allein in Stadt San Francisco starben zwei Menschen. Über 700 Bäume stürzten um oder wurden beschädigt In Hochhäusern wurden Scheiben eingedrückt. Der starker Regen und Sturmböen richteten in weiten Teilen Kaliforniens Schäden an.

