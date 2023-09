Dierfeld bleibt die kleinste Gemeinde Deutschlands

Wiesbaden: Dierfeld in Rheinland-Pfalz bleibt die kleinste Gemeinde Deutschlands. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, zählt das Dorf in der Vulkan-Eifel neun Einwohner. Die meisten Einwohner hat nach wie vor die Bundeshauptstadt Berlin mit knapp 3,76 Millionen Menschen. Die am dichtesten besiedelte Kommune ist - wie im Vorjahr - die bayerische Landeshauptstadt. In München kommen rund 4870 Einwohner auf einen Quadratkilometer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2023 13:00 Uhr