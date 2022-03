Dienstgericht untersagt AfD-Politiker Maier Ausübung des Richteramts

Kämpfe in der Ukraine gehen unvermindert weiter

Kiew: Bei den russischen Angriffen in der Ukraine und den Kämpfen zwischen den Armeen sollen bereits mehrere Zehntausend Menschen ums Leben gekommen sein. Das geht aus Schätzungen der ukrainischen Führung und aus Angaben westlicher Sicherheitskreise hervor. In der schwer umkämpften Stadt Charkiw ist heute offenbar erneut eine Klinik beschossen worden. Nach Angaben der Polizei wurden dabei vier Menschen getötet. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, man habe in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew ein großes Tanklager mit Raketen angegriffen und zerstört. Die Situation in der eingekesselten Hafenstadt Mariupol ist unverändert dramatisch. Ein Menschenrechtsteam der Vereinten Nationen berichtete über Hinweise auf Massengräber. In der Stadt seien bereits über 1.000 Zivilisten umgekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2022 17:00 Uhr