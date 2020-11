Diehl-Gruppe will viele Stellen abbauen

Merkel : Kontakte deutlich reduzieren

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat für die kommende Woche ein längerfristig geltendes Corona-Konzept angekündigt. Am 25. November sollten Beschlüsse auf den Weg gebracht werden, die auch über den Jahreswechsel hinweg gelten. Sie appellierte an die Bevölkerung, die Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Auf private Feiern sollte gänzlich verzichtet werden. Kontakte sollten auf einen festen Hausstand begrenzt werden. Ziel sei es, den Inzidenzwert bei den Corona-Neuinfektionen bundesweit auf 50 zu senken; dann sei sicher gestellt, dass das Gesundheitssystem nicht überfordert werde. Angesichts einer bundesweiten Inzidenz von derzeit durchschnittlich 140 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohnern sei das noch ein weiter Weg, so Merkel. Laut Bayerns Ministerpräsident Söder ist es weiter am wichtigsten, die Schulen offenzuhalten. Dies dürfe in Hotspots aber - so wörtlich - nicht auf Biegen und Brechen durchgehalten werden. Söder sagte, es werde kein normales Schuljahr werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.11.2020 20:15 Uhr