Diebes-Trio soll in 180 Ferienwohnungen eingebrochen sein

Bischofsmais: In Niederbayern hat die Polizei drei Einbrecher festgenommen, die 180 Appartements einer Ferienanlage aufgebrochen haben sollen. Die mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 18 und 21 Jahren hatten den Angaben zufolge im Ferienpark in Bischofsmais im Landkreis Regen Laptops, Fernseher, Schmuck und Uhren im Gesamtwert von etwa 5000 Euro gestohlen. Auf die Schliche kamen die Beamten dem Trio kurz, nachdem ein Wohnungsbesitzer einen Einbruch gemeldet hatte. In der Nähe des Tatorts trafen Streifenbeamte die drei an, das Diebesgut wurde wenig später sichergestellt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2021 22:00 Uhr