Diebe stehlen Klarinetten im Wert von Zehntausenden Euro

Hammelburg: Unbekannte haben aus der Bayerischen Musikakademie sechs hochwertige Klarinetten im Wert von über 32.000 Euro gestohlen. Die Instrumente befanden sich in einem unversperrten Proberaum und lagen jeweils in einem kleinen Koffer. Gestern Abend fand auf dem Gelände der Akademie eine Musikveranstaltung statt, an der über 100 Menschen teilnahmen. Weil keinerlei Aufbruchspuren gefunden wurden, könnte der Diebstahl laut Polizei während der Veranstaltung passiert sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2022 15:00 Uhr