Die Zahl der waffenrechtlichen Erlaubnisse ist um 10 Prozent gestiegen

Fleischkonsum in Deutschland sinkt

Berlin: Die Menschen in Deutschland essen offenbar seltener Fleisch und Wurst. Für den neuen Ernährungsreport gaben 26 Prozent der Befragten an, dass sie täglich Fleisch konsumieren - vor fünf Jahren waren es noch 34 Prozent. Die Umfrage im Auftrag des Bundesernährungsministeriums liegt den Zeitungen der Funke Mediengruppe schon vor, Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner will ihn am späten Vormittag in Berlin vorstellen. Aus dem Bericht geht hervor, dass inzwischen vor allem Männer darauf verzichten, jeden Tag Fleisch und Wurst zu essen. Er zeigt auch, dass der Fleischkonsum in Ostdeutschland höher ist als in Westdeutschland. Zum ersten Mal fragten die Forscher auch nach vegetarischen oder veganen Ersatzprodukten: fünf Prozent der Menschen greifen regelmäßig zu solchen Alternativen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2020 07:00 Uhr