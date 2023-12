Die Zahl der Unfälle in der Silvesternacht ist gesunken

Berlin: Die Zahl der Silvester-Unfälle ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Immer weniger Menschen mussten wegen Verletzungen, Verbrennungen oder übermäßigem Alkoholkonsum in der Silvesternacht ins Krankenhaus, wie eine aktuelle Analyse der Krankenkasse Barmer zeigt. Demnach waren es beim Jahreswechsel 2017/2018 bundesweit noch knapp 9000 Personen. In der vergangenen Silvesternacht waren es nur noch gut 6000 - also rund ein Drittel weniger. Ein Bündnis aus Bundesärztekammer, Polizeigewerkschaft, Umwelt- und Tierschutzorganisationen hatte in den vergangenen Tagen ein Verbot von Böller und Raketen gefordert. Als Gründe wurden die Belastungen für Umwelt, Tiere und Menschen genannt, aber auch eine Überlastung der Arztpraxen durch Verletzte.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2023 02:00 Uhr