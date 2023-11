Die Zahl der Arbeitlosen ist leicht gesunken

Nürnberg: Die Erwerbslosigkeit in Deutschland ist zuletzt weiter leicht gesunken. Im Oktober waren 2-Millionen-607-tausend Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Das hat die Bundesagentur für Arbeit vor kurzem mitgeteilt. Das sind 20-tausend weniger als im September, aber rund 165-tausend mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt weiter 5,7 Prozent. In Bayern ist im Oktober die Zahl der erwerbslos Gemeldeten auf knapp 252-tausend gesunken. Die Quote beträgt 3,3 Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.11.2023 10:15 Uhr