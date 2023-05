Die Welt trauert um Tina Turner

Meldungsarchiv - 25.05.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

New York: Der Tod von Tina Turner hat weit über die Musikwelt hinaus große Anteilnahme ausgelöst. Stars wie Elton John, Mick Jagger und Alicia Keys trauern um die Sängerin. Aber auch US-Präsident Biden, der ehemalige US-Präsident Obama und andere Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft würdigten die Künstlerin. Biden nannte Turner ein Talent, das es nur einmal in einer Generation gebe. Obama schrieb: "Tina war roh. Sie war kraftvoll. Sie war unaufhaltsam." Tina Turner starb gestern nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus in der Nähe von Zürich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2023 14:00 Uhr