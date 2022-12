Die Welt feiert den Jahreswechsel

Nachrichtenarchiv - 31.12.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sydney: Die Welt hat begonnen, sich vom alten Jahr zu verabschieden. Zu den ersten großen Metropolen gehörte die australische Küstenstadt Sydney, die den selbstgewählten Titel "Silvester-Hauptstadt der Welt" beansprucht. Nachdem die Feiern dort in den vergangenen zwei Jahren wegen des Coronavirus weitgehend ausgefallen waren wurde nun an der berühmten Harbour Bridge ein gigantisches Feuerwerk gezündet. Menschenmassen bestaunten die etwa hunderttausend Raketen. Auch in Neuseeland und in asiatischen Staaten wie Thailand, Vietnam und Kambodscha haben die Menschen das neue Jahr schon begrüßt. In China, wo sich derzeit Covid 19 wieder ausbreitet, wurde nicht groß gefeiert. Bars und Restaurants durften zwar Partys organisieren, doch viele Menschen blieben lieber zuhause. In China wird am 22. Januar groß gefeiert - dann beginnt dort das neue Jahr nach dem Mondkalender.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2022 20:00 Uhr