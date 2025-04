Die Waldbrandgefahr in Bayern steigt

Waldbrandgefahr in Bayern nimmt zu: Die derzeit sommerlichen Temperaturen und die geringen Niederschläge lassen die Böden immer mehr austrocknen. Einige Waldgebiete gelten als besonders brandgefährdet, etwa in Unter, - Mittel - und Oberfranken sowie Oberbayern. Dort starten deshalb von morgen an bis Sonntag wieder Flugzeuge, um von der Luft aus drohende Waldbrandherde rechtzeitig zu erkennen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.04.2025 17:45 Uhr