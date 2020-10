Die Waffenruhe in Berg Karabach ist brüchig

Nachrichtenarchiv - 11.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Baku: Die Waffenruhe im Konflikt um Berg-Karabach ist offenbar brüchig. Die Regierungen in Armenien und Aserbaidschan werfen sich gegenseitig weitere Angriffe vor. Am frühen Morgen meldeten aserbaidschanische Medien Artillerieangriffe der armenischen Seite auf die Stadt Ganja im Westen des Landes. Dabei soll es drei Tote gegeben haben. Auch Armenien sprach von fortgesetzten Angriffen des aserbaidschanischen Militärs. Russland appellierte an beide Seiten, sich an die Vereinbarungen zu halten. Die Feuerpause war gestern nach stundenlangen Verhandlungen in Moskau zustandegekommen. Die Kämpfe um Berg-Karabach waren Ende September wieder aufgeflammt. Auf beiden Seiten gab es hunderte Tote.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.10.2020 06:00 Uhr