Die Ukraine will Agrar-Exporte über baltische Häfen verschiffen

Nachrichtenarchiv - 14.05.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Die Ukraine lotet nach den Worten ihres Agrarministers Solskyj bei baltischen Staaten die Möglichkeit aus, Agrar-Exporte über deren Häfen zu verschiffen. Nach einem Treffen mit den G7-Agrarministern in Stuttgart erklärte Solskyj, das Problem sei aber, wie die Waren dort hingelanden können. Die G7 versprachen, bei dem Vorhaben zu helfen. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir betonte, es gelte, Getreide aus den vollen Silos in der Ukraine auf die Teller der Menschen zu bringen, die in Not seien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.05.2022 02:00 Uhr