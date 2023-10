Die Uhren stehen in Deutschland wieder auf Normalzeit

Braunschweig: In Deutschland gilt seit heute wieder die Normalzeit. In der vergangenen Nacht wurden die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgedreht. Das Signal zur automatischen Umstellung von Funkuhren, Bahnhofsuhren und vielen Zeitmessern in der Industrie kam wie immer von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Während technisch alles einwandfrei funktionierte, sind die Konsequenzen der Maßnahme weiterhin umstritten. Laut einer Umfrage leidet jeder dritte Mensch in Deutschland unter den Folgen der Zeitumstellung. Im Jahr 2018 hatte die EU-Kommission ein Ende der Umstellungen angekündigt. Allerdings ist bei der Umsetzung durch die einzelnen Mitgliedsstaaten bisher nichts passiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2023 12:00 Uhr