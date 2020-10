Die Uhren sind zurückgestellt

Spitzengruppe legt Einigungsvorschlag bei Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst vor

Potsdam: Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst ist ein Durchbruch in Sicht. Teilnehmer in Potsdam berichteten, die Spitzengruppe von Arbeitgebern und Gewerkschaften habe einen Einigungsvorschlag erzielt. Noch in der Nacht sollten die Gremien beider Seiten über diesen Vorschlag für ein Tarifergebnis beraten. Was im einzelnen drinsteht, ist noch nicht bekannt. Am Vormittag will sich die Spitzengruppe dann wieder zusammensetzen und im Idealfall anschließend einen Durchbruch verkünden. Allerdings ist das Votum der Gremien beider Seiten nicht bloß eine Formsache. Es geht um das Einkommen von mehr als zwei Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Sollte die Einigung tatsächlich kommen, wären nach wochenlangen Ausständen neue Streiks etwa in Kliniken, Kitas und im Nahverkehr vom Tisch.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.10.2020 02:00 Uhr