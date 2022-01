Die Stadt München und Veranstalter sagen Fasching 2022 ab

Ukraine-Krise: Baerbock und Blinken setzen auf Dialog

Berlin: Deutschland und die USA streben im Ukraine-Konflikt eine gemeinsame, diplomatische Lösung an. Nach ihrem Treffen in Berlin erklärten Außenministerin Baerbock und ihr US-Amtskollege Blinken, dass der Weg aus der Krise ein politischer Weg sein müsse. Und dieser Weg führe nur über den Dialog, betonte Baerbock. Blinken stellte klar, dass jeglicher Grenzübertritt russischer Truppen in die Ukraine eine Aggression darstelle, die eine schnelle, ernsthafte und gemeinsame Antwort der westlichen Alliierten provozieren würde. - Derweil hat Russland großangelegte Marinemanöver in Atlantik, Pazifik und Mittelmeer angekündigt. An den für Januar und Februar geplanten Übungen seien insgesamt mehr als 140 Schiffe, 60 Flugzeuge und etwa 10.000 Soldaten beteiligt, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2022 17:00 Uhr