Die Slowakei geht in die Stichwahl ums Präsidentenamt

Bratislava: In der Slowakei entscheidet die Stichwahl, wer neuer Präsident des Landes wird. Der liberale frühere Außenminister Korcok hat die erste Wahlrunde überraschend gewonnen, aber die absolute Mehrheit verfehlt. Er kam auf rund 43 Prozent. Der parteilose Parlamentspräsident Pellegrini erreichte 37 Prozent, er tritt für das sozialdemokratische Regierungslager von Premier Fico an. Die Stichwahl findet am 6. April statt. In der Slowakei kann der Präsident ein Veto gegen Gesetze einlegen und Verfassungsrichter ernennen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2024 07:00 Uhr