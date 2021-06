Die Schweiz und Spanien ziehen ins Viertelfinale der Europameisterschaft ein

Nachrichtenarchiv - 29.06.2021 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

St. Petersburg: Die Schweiz und Spanien haben das Viertelfinale der Fußball-EM erreicht und treffen am Freitag in St. Petersburg aufeinander. Die Schweizer gewannen im Elfmeterschießen mit 5:4 gegen Frankreich, nach 120 Minuten hatte es 3:3 gestanden. Auch Spanien musste früher am Abend in die Verlängerung und gewann dort mit 5:3 gegen Kroatien. Am Ende der regulären Spielzeit hatte es 3:3 gestanden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2021 00:00 Uhr