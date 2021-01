Die russische Polizei nimmt landesweit mehr als 2.000 protestierende Menschen fest

Nachrichtenarchiv - 31.01.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Bei neuen Massenprotesten in Russland gegen die Inhaftierung des Kremlgegners Nawalny sind Menschenrechtlern zufolge heute mehr als 2.100 Menschen festgenommen worden. Unter ihnen auch seine Ehefrau Julia. Die 44-Jährige wurde in Moskau festgesetzt. In St.Petersburg kamen zunächst 200 Demonstranten in Polizeigewahrsam. Die Polizei setzte in der Millionenmetropole offenbar Tränengas und Elektroschocker ein. Die Journalistengewerkschaft sprach von 50 festgenommenen Medienvertretern. Nach Angaben des Nawalny-Teams gab es heute landesweit in rund 100 Städten Aktionen für die Freilassung des Oppositionellen und gegen Korruption.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2021 17:00 Uhr