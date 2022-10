Die russisch-sprachige "Harmonie" fliegt in Lettland aus dem Parlament

Nachrichtenarchiv - 02.10.2022 22:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Riga: Die Wahlkommission in Lettland hat ein vorläufiges Ergebnis des heutigen Urnengangs veröffentlicht. Danach muss die Oppositionspartei "Harmonie" - bislang stärkste politische Kraft - einen tiefen Sturz verkraften. Sie scheitert an der Fünf-Prozent-Hürde, nachdem sie vor vier Jahren noch fast 20 Prozent bekommen hatte. Weil alle anderen Parteien damals die Zusammenarbeit verweigerten, konnte sie aber nicht mitregieren. Die meisten Stimmen fallen nach dem vorliegenden Auszählungsstand auf die liberalkonservative Regierungspartei von Ministerpräsident Karins; sie dürfte 26 der insgesamt 100 Mandate im Parlament in Riga bekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.10.2022 22:30 Uhr