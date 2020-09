Die Polizei in Mittelfranken warnt vor Cybertrading

"Fridays for Future" rufen zum sechsten globalen Klimastreik auf

Berlin: Nach der Corona-bedingten Pause hat die Bewegung "Fridays for Future" für heute wieder zum globalen Klimastreik aufgerufen. In Deutschland werden dazu in 400 Städten Demonstranten erwartet. In Bayern sind unter anderem Aktionen in Rosenheim, Passau und München geplant. Die größte Kundgebung soll vor dem Brandenburger Tor in Berlin mit 10.000 Teilnehmern stattfinden. Bundeswirtschaftsminister Altmaier bezeichnete die Demonstrationen der Klimaschutzbewegung als angemessen und richtig. Der CDU-Politiker sagte dem Deutschlandfunk, die Erderwärmung mache keine Pause. Deutschland müsse in einer enormen Transformation seine Industrien klimaneutral machen, sonst könnten sie nicht mehr erfolgreich sein. Altmaier warnte in diesem Zusammenhang aber auch vor Schnellschüssen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2020 12:00 Uhr