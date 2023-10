Die Ostseeküste erlebt ein Jahrhunderthochwasser

Kiel: Bei der schweren Sturmflut an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns ist ein Mensch ums Leben gekommen. Auf der Insel Fehmarn starb eine Frau, nachdem ihr Auto von einem umgestürzten Baum getroffen wurde. In vielen Orten in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wurden Straßen und Uferzonen überschwemmt. In Flensburg stieg der Pegel am Abend auf über 2,20 Meter über Normal und damit auf den höchsten Wert seit mehr als 100 Jahren. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde rief Katastrophenalarm aus - in mehreren Orten wurden Evakuierungen angeordnet. Nach Angaben aus dem Innenministerium in Kiel mussten etwa 2.000 Menschen ihre Häuser verlassen. In tiefer gelegenen Bereichen und in den Häfen wurde aus Sicherheitsgründen der Strom abgeschaltet. In mehreren Hafenstädten brachen Deiche. Die Behörden rechnen mit Schäden in dreistelliger Millionenhöhe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2023 09:00 Uhr