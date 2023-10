Die Ostseeküste erlebt ein Jahrhunderthochwasser

Flensburg: Eine schwere Sturmflut hat am Abend die Küste Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns erreicht. In Flensburg wurde eine Jahrhundertmarke geknackt. Der kletterte der Pegel auf deutlich über 2 Meter über dem normalen Wasserstand. Straßen am Hafen stehen unter Wasser, ebenso Häuser, Fenster wurden eingedrückt. Die Stadtwerke hatten am Abend deshalb teilweise den Strom abgestellt. Auch in Eckernförde überschritt der Pegel in der Nacht die zwei-Meter-Marke. Insgesamt mussten nach bisherigen Informationen etwa 2.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen und Notunterkünfte aufsuchen. Auf der Ostseeinsel Fehmarn kam eine 33-jährige Frau in ihrem Auto ums Leben. Es war von einem umgestürzten Baum getroffen worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.10.2023 06:45 Uhr