Villach: Die österreichische Schauspielerin Heidelinde Weis ist tot. Sie starb mit 83 Jahren. Weis war in vielen Fernsehserien zu sehen, etwa in "Derrick", "der Alte" oder "Traumschiff". Fürs Theater arbeitete sie an den Bühnen in Berlin, Hamburg, Düsseldorf und München. Bei den Salzburger Festspielen war sie an der Seite von Klaus Maria Brandauer zu sehen. In den 60er und 70er Jahren war sie als Sängerin erfolgreich.

