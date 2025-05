Die neue Bundesregierung ist im Amt - Merz glaubt an "vertrauensvolle Zusammenarbeit"

Deutschland hat eine neue Regierung: Mit der Vereidigung im Bundestag können Bundeskanzler Merz und sein Kabinett nun die Arbeit aufnehmen. Bundespräsident Steinmeier hatte Merz und seinen Ministerinnen und Ministern zuvor ihre Ernennungsurkunden überreicht. Dabei appellierte Steinmeier an die Regierungsmitglieder, die anstehenden Herausforderungen anzunehmen. Ob ein neuer Aufbruch gelinge, hänge aber auch von den Bürgern ab. Merz hatte im Bundestag - erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik - erst im zweiten Wahlgang die erforderliche Mehrheit bekommen. Am Abend sagte er dazu im "Ersten", er glaube trotzdem an eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der Koalition. Die ersten Auslandsreisen führen Merz morgen nach Frankreich und Polen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.05.2025 19:45 Uhr