Die Münchner S-Bahn feiert 50-Jähriges Jubiläum

Holocaust-Überlebende warnen vor Hass und Antisemitismus

New York: Holocaust-Überlebende aus der ganzen Welt haben anlässlich des Gedenktages in Israel vor den Folgen von Hass und Hetze gewarnt. 100 Zeitzeugen rufen in einem Video dazu auf, sich den Völkermord durch Nazi-Deutschland in Erinnerung zu rufen, damit sich die Schrecken der Vergangenheit nicht wiederholten. Hinter der Aktion steht die Claims Conference mit Sitz in New York. Sie richtet sich auch gegen das Vergessen. Immer mehr junge Menschen wüssten nicht einmal, was das Wort Holocaust bedeute, erzählt eine Überlebende. In Israel gibt es zum heutigen Gedenktag an die sechs Millionen ermordeten Juden mehrere Veranstaltungen. Um 10 Uhr heulen im ganzen Land die Sirenen, das öffentliche Leben steht für einen Moment still. In der Knesset, dem israelischen Parlament, werden Namen von Ermordeten verlesen und Gedenkkerzen entzündet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2022 09:15 Uhr