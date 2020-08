Die meisten Partygäste in Bodenwöhr sind negativ getestet worden

Dem deutschen Wald geht es schlechter als gedacht

Berlin: Dürre, Stürme und Schädlinge haben den Wäldern in Deutschland noch heftiger zugesetzt als bisher bekannt. Rund 285.000 Hektar müssen aufgeforstet werden - eine Fläche größer als das Saarland. Das geht aus Zahlen des Bundeslandwirtschaftsministeriums hervor. Bisher war die Bundesregierung von 245.000 Hektar ausgegangen. Auch die Menge an Schadholz ist demnach deutlich gestiegen. Besonders stark betroffen von den Waldschäden sind Nordrhein-Westfalen, Thüringen, Niedersachsen und Hessen. - Bereits im vergangenen Jahr haben Bund und Länder Hilfen für die Wiederaufforstung und die Anpassung der Wälder an den Klimawandel beschlossen. 138 Millionen Euro stehen in diesem Jahr dafür zur Verfügung, davon ausgezahlt wurden an die Waldbesitzer bisher 31 Millionen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2020 06:00 Uhr