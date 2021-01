Die meisten Menschen halten sich in Bayern an die 15-Kilometer-Regel

Das Wetter: Trüb, gebietsweise Schnee, Höchstwerte -4 bis +1 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Osten weitgehend trocken, vereinzelt Auflockerungen. Sonst trüb und zeitweise, teils länger anhaltender Schnefall. Für die Allgäuer Alpen gibt es eine Unwetterwarnung vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen. Höchstwerte -4 bis +1 Grad. In der Nacht gebietsweise Schnee, an Untermain und Bodensee Schneeregen; Straßenglätte. Tiefstwerte bis -9 Grad. Die weiteren Aussichten: Bewölkt, windig und gebietsweise Schnee, am Dienstag in tiefen Lagen teilweise in Regen übergehend. Am Mittwoch freundlich und trocken bei 3 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2021 15:00 Uhr