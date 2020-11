Die meisten jungen Menschen verzichten aus Rücksichtnahme auf Partys

Wintersportverbände protestieren gegen Skitourismus-Verbot

Planegg: Mehrere Wintersport-Verbände haben die Politik aufgefordert, die Pläne für ein Skitourismus-Verbot zu überdenken. In einem offenen Brief des Deutschen Skiverbands und weitere Organisationen heißt es, Verbände, Vereine und Skischulen hätten in den letzten Monaten detaillierte Hygiene- und Schutzmaßnahmen ausgearbeitet. - Bund und Länder hatten sich gestern für ein EU-weites Verbot von Skitourismus bis zum 10. Januar ausgesprochen. Österreich will am kommenden Mittwoch entscheiden, ob das Skifahren nach dem aktuellen Lockdown wieder erlaubt wird. Salzburgs Landeshauptmann Haslauer sagte im ORF, er rechne mit einem Start der Skisaison noch vor Weihnachten. Die Schweiz lehnt eine Schließung der Skigebiete bisher ab. In Bayern berät das Kabinett zur Stunde, wie die Bund-Länder-Beschlüsse konkret umgesetzt werden sollen. Wirtschaftsminister Aiwanger sprach sich am Morgen im BR dafür aus, Skitourismus zu erlauben, wenn es die Infektionszahlen zulassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.11.2020 12:45 Uhr