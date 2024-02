Die meisten Einwander sprechen zu Hause Deutsch

Wiesbaden: In den Haushalten von Menschen mit Einwanderungsgeschichte wird hierzulande in den meisten Fällen Deutsch gesprochen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes trifft dies auf mehr als drei Viertel dieser Haushalte zu. Die Zahlen basieren auf dem Mikrozensus 2022. Insgesamt geht es um rund 20 Millionen Menschen. In 23 Prozent der entsprechenden Haushalte wird den Angaben zufolge kein Deutsch gesprochen. Knapp ein Viertel der Eingewanderten sprachen ausschließlich Deutsch zu Hause, gut die Hälfte redete Deutsch und mindestens eine weitere Sprache. Nach der Definition der Statistiker hat jemand eine Einwanderungsgeschichte, wenn er selbst oder beide Elternteile seit dem Jahr 1950 nach Deutschland eingewandert sind.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2024 12:15 Uhr