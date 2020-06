Die meisten Deutschen machen sich keine Sorgen über Corona-Infektion

Nachrichtenarchiv - 26.06.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die meisten Deutschen machen sich keine Sorgen über eine Corona-Infektion. Beim jüngsten ARD-Deutschlandtrend gaben 75 Prozent der Befragten an, keine Angst zu haben. Ende März befürchtete noch mehr als die Hälfte der Bürger, sie selbst oder ein Familienmitglied könnte sich anstecken. Gleichzeitig planen laut Umfrage die allermeisten keine Sommerreise oder bleiben in Deutschland. Demnach gibt mehr als die Hälfte an, sie wolle im Urlaub zu Hause zu bleiben. Gut ein Drittel will innerhalb Deutschlands verreisen. Knapp ein Fünftel plant eine Reise ins europäische Ausland. Lediglich 2 Prozent können sich vorstellen, ihren Urlaub außerhalb Europas zu verbringen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2020 07:00 Uhr