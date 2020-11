Die Linke hält Bundesparteitag dezentral ab

Nachrichtenarchiv - 07.11.2020 15:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der Corona-Pandemie hat der Parteivorstand der Linken beschlossen, den im Februar anstehenden Bundesparteitag zur Neuwahl der Parteispitze dezentral durchzuführen. In einer Erklärung von Bundesgeschäftsführer Schindler heißt es, geplant seien viele bundesweit verteilte Tagungsorte, von denen aus die Delegierten dann in kleineren Gruppen zusammengeschaltet gemeinsam am Bundesparteitag teilnehmen können. Zur Begründung sagte Schindler, ein zentraler Präsenzparteitag hat auch für die Parteikultur viele Vorzüge, die Ungewissheit der Corona-Lage habe den Vorstand aber davon überzeugt, dass es notwendig sei, in der gegenwärtigen Situation neue Wege zu gehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.11.2020 15:45 Uhr