Die Lage im Kosovo bleibt angespannt

Pristina: Im Konflikt zwischen dem Kosovo und Serbien bleibt die Lage angespannt. Pristina warf Belgrad vor, mit Militär aus drei verschiedenen Richtungen in Richtung des Kosovo vorgerückt zu sein. Das diene einer - Zitat - möglichen militärischen Aggression gegen die Republik Kosovo. Serbiens Präsident Vucic bestritt im Gespräch mit der "Financial Times" entsprechende Absichten. Eine Eskalation sei, so wörtlich, "kontraproduktiv" für Belgrads Wunsch nach einem Beitritt zur EU. Angesichts der Situation hat die Bundesregierung vor einer Zunahme der Spannungen in der Region gewarnt. Das Auswärtige Amt erklärte im Onlinedienst X, es dürfe keine weitere Eskalation geben. Es sei wichtig, dass Serbien unverzüglich Truppen an der Grenze reduziere. Zuvor hatte auch die US-Regierung Belgrad dazu aufgefordert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.10.2023 06:00 Uhr