Die Krim bleibt laut Trump russisch

Trump sieht Krim auch künftig in russischer Hand: In einem Interview sagte der US-Präsident, die ukrainische Halbinsel werde russisch bleiben. Russland hatte die strategisch wichtige Halbinsel im Schwarzen Meer 2014 annektiert. International anerkannt ist das aber nicht. Heute ist der US-Sondergesandte Witkoff zum vierten Mal in Moskau, um über eine Friedenslösung zwischen Russland und der Ukraine zu sprechen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.04.2025 13:45 Uhr