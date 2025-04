Die Grimme-Preise wurden verliehen

Marl: In der Stadt in Nordrhein-Westfalen sind am Abend die renommierten Grimme-Preise verliehen worden. Es gab 16 Auszeichnungen und drei Sonderpreise. Die neue Grimme-Chefin Çiğdem Uzunoğlu sprach von einem "Abend der starken Frauen". Einen Preis für ihre "besondere journalistische Leistung" erhielten Isabell Beer und Isabel Ströh für ihre intensiven Recherchen zu sexueller Gewalt für den NDR. Die Schauspielerin Maren Kroymann wurde für einen Spielfilm ausgezeichnet, der den Jugendwahn in der TV-Branche auf die Schippe nimmt. Die 30-jährige Autorin Zoe Magdalena bekam einen Preis für die ZDF-Jugendserie "Hungry" zu Essstörungen. Die Grimme-Preise gelten als wichtigste deutsche Auszeichnung für Fernsehproduktionen.

