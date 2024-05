Die glücklichsten Stadtbewohner Bayerns leben in Augsburg

Augsburg: In Bayerns Städten mit über 200.000 Einwohnern schätzen sich einer Umfrage zufolge die Augsburger als am glücklichsten ein. Das geht aus dem so genannten Glücks-Atlas der Süddeutschen Klassenlotterie hervor. Die Fuggerstadt belegt Platz sieben in dem bundesweiten Glücksranking von 40 Städten. München erreicht im Ranking Platz 24, Nürnberg Platz 33. Bundesweiter Spitzenreiter ist Kassel, Schlusslicht ist Rostock. Gewertet wurde, wie die Befragten ihre Lebensqualität wahrnehmen; keine Rolle spielten Kriterien wie Einkommen, Infrastruktur oder Grünflächen. Die Spitze des Glücksrankings bilden nach Angaben der Initiatoren beschauliche Städte. Sie vereine eine eher familiäre Atmosphäre.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2024 18:00 Uhr