Die EU verschärft Standards für Luftqualität

Brüssel: In der Europäische Union sollen künftig strengere Grenzwerte für Schadstoffe gelten. Darauf haben sich Abgeordnete des Europäischen Parlaments und Unterhändler der Mitgliedsstaaten am Abend verständigt. Demnach werden die zulässigen Jahreswerte etwa für Stickstoffdioxid und bestimmten Feinstaub bis 2030 im Vergleich zu heute um mehr als die Hälfte gesenkt. Jedes Land soll nun einen detaillierten Fahrplan ausarbeiten, so die Vereinbarung. Sie muss noch formell von den Mitgliedsländern und dem Europaparlament bestätigt werden. In der EU sind jedes Jahr rund 300.000 Todesfälle auf Luftverschmutzung zurückzuführen. Die Mitgliedsstaaten haben sich daher für 2050 das Ziel von "Null Luftverschmutzung" gesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2024 06:00 Uhr