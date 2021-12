Die EU-Kommission will die Entscheidung um grünen Atomstrom vertagen

Nachrichtenarchiv - 18.12.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Die EU-Kommission wird erst Mitte Januar eine Entscheidung darüber treffen, ob Atomkraft als nachhaltige Technologie eingestuft wird. Das sagte EU-Binnenmarktkommissar Breton verschiedenen europäischen Medien. Man sei kurz davor, die Arbeiten an einem Rechtspakt abzuschließen. Dieser müsse dann aber unter den Mitgliedsstaaten beraten werden, so Breton. Zuvor hatten sich die EU-Länder auf dem Gipfeltreffen in dieser Frage nicht einigen können. Vor allem Frankreich fordert ein grünes Label für Atomstrom. Deutschland hingegen will, dass Gaskraftwerke zumindest für eine Übergangszeit als klimafreundliche Technologie gelten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.12.2021 02:00 Uhr