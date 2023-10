Die erste Phase des EM-Ticket-Verkaufs läuft

Frankfurt: Seit 14 Uhr kann man sich um Eintrittskarten für die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr bewerben. Bis 26. Oktober werden zunächst 1,2 Millionen Tickets für die Spiele in zehn deutschen Stadien angeboten. Die billigsten sind für 30 Euro zu bekommen. Deutschland als Gastgeber bestreitet das Eröffnungsspiel am 14. Juni in München. Die beiden anderen Vorrundenspiele des DFB-Teams werden in Stuttgart und Frankfurt ausgetragen. Kartenbestellungen laufen ausschließlich über die Internet-Adresse Euro2024.com. Vergeben werden die Tickets im Rahmen einer Verlosung.

