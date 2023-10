Die Erhöhung von Renten hinkt Inflation hinterher

Berlin: Die Erhöhung von Renten und Pensionen in Deutschland ist seit 2021 teils deutlich hinter der Inflation zurückgeblieben. In den Jahren davor lagen die Erhöhungsschritte bei niedrigeren Inflationsraten aber meist darüber. Das teilte das Sozialministerium mit, nachdem die Linke im Bundestag eine entsprechende Anfrage gestellt hatten. Von 2021 bis zum Juli dieses Jahres stiegen die Renten sowohl im Westen, als auch im Osten demnach weniger stark an als die Inflationsrate. In den vergangenen elf Jahren ergab sich laut Bundesregierung bei den Versorgungsbezügen der Bundesbeamten ein Kaufkraftverlust von rund 4 Prozent, bei den West-Renten einen Kaufkraftgewinn von gut 5 Prozentpunkten und bei den Ost-Renten sogar von rund 22 Prozentpunkten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2023 10:00 Uhr