Die Deutschen machen sich aktuell wenig Sorgen über eine Corona-Infektion

Nachrichtenarchiv - 26.06.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Drei Viertel der Deutschen machen sich laut dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend keine Sorgen, dass sie sich mit dem Corona-Virus anstecken könnten. Ende März hatte das Bild noch ganz anders ausgesehen. Damals hatten 55 Prozent der Bürger angegeben, sich sehr wohl solche Sorgen zu machen. Trotzdem wollen die meisten Menschen in den Sommerferien entweder gar nicht verreisen oder ihren Urlaub in Deutschland verbringen. Lediglich 17 Prozent geben an, ins europäische Ausland zu reisen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2020 10:00 Uhr