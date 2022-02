Die deutschen Kombinierer Frenzel und Weber sind positiv getestet

Nachrichtenarchiv - 04.02.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Der dreimalige Olympiasieger Eric Frenzel und sein Teamkollege Terence Weber sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Deutsche Olympische Sportbund kurz vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele mit. Die beiden Nordischen Kombinierer waren gestern in China gelandet. Nachtests bei vier deutschen Athleten haben mittlerweile einen negativen Befund ergeben. Eiskunstläufer Nolan Seegert, der ebenfalls positiv getestet worden war, befindet sich in einem Isolationshotel in Peking. Wegen der Pandemie will das deutsche Bobteam an der Eröffnungsfeier nicht teilnehmen, wie der bayerische Athlet Christian Rasp aus Ochsenfurt im Landkreis Würzburg dem BR sagte. Das sei aber keine Protestaktion, stellte Rasp klar. Vielmehr kämen in den Shuttlebussen und bei der Zeremonie zu viele Menschen zusammen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.02.2022 11:45 Uhr