Die Darfur-Mission der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union ist beendet

Khartum: Die UN-Mission in der sudanesischen Unruheregion Darfur ist mit dem Jahreswechsel zu Ende gegangen. Sie hatte 2007 begonnen. Nun wurde ein Beschluss des UN-Sicherheitsrats vom 22. Dezember umgesetzt, nach dem die Verantwortung für den Schutz von Zivilisten an die Regierung des Sudans übergeht. An der Mission war auch die Afrikanische Union beteiligt. Anfang Oktober hatten Rebellengruppen und die Regierung ein Friedensabkommen unterzeichnet. Amnesty International warnt allerdings vor einem Sicherheits-Vakuum in Darfur.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.01.2021 02:00 Uhr