Die britische Königin Elizabeth II. wird beigesetzt

Nachrichtenarchiv - 19.09.2022 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Windsor: Queen Elizabeth die zweite wird zur Stunde in Schloss Windsor beigesetzt. An der privaten Zeremonie nehmen die Mitglieder der königlichen Familie teil. Zuvor war der Sarg nach einem Aussegnungsgottesdienst in der Kapelle des Schlosses in die königliche Gruft herabgelassen worden. Zum offiziellen Staatsbegräbnis waren am Vormittag rund 2000 Gäste in die Westminster Abbey in London gekommen. Darunter waren auch zahlreiche Staats- und Regierungschefs und Monarchen aus aller Welt, wie etwa der japanische Kaiser Naruhito, US-Präsident Biden und Bundespräsident Steinmeier. In seiner Predigt würdigte der Erzbischof von Canterbury, Welby, die Lebensleistung der verstorbenen Königin. Menschen, die "liebend dienen", seien selten, sagte er. Nach dem Staatsakt in der Kirche wurde der Sarg der Monarchin in einer feierlichen Prozession zum Triumphbogen Wellington Arch gebracht. Von dort wurde er in einem Leichenwagen nach Schloss Windsor gefahren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.09.2022 20:45 Uhr