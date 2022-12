Diakoniepräsidentin: Besserverdienende sollen Energiepauschale spenden

Kurzmeldung ein/ausklappen Habeck verteidigt LNG-Terminal vor heutiger Eröffnung erneut gegen Kritik

Wilhelmshaven: Bevor das erste deutsche Importterminal für Flüssigerdgas heute in Wilhelmshaven eröffnet wird, hat Bundeswirtschaftsminister Habeck das Projekt gegen Bedenken verteidigt. Das LNG-Terminal sei ein Puzzlestück, aber ein wichtiges und ein Anfang, sagte der Grünen-Politiker im Ersten. Alles werde so gebaut, dass die Klimaziele erreicht werden, und der Gasverbrauch werde perspektivisch auch reduziert. Ohne diese Terminals gerate Deutschland in eine Gasmangellage. In der Folge würde die deutsche Wirtschaft und die Unterstützung für die Ukraine zusammenbrechen. Dies abzuwehren, habe absolute politische Priorität, so Habeck. Vermutungen, es würden nicht alle Terminals gebraucht, wies er als falsch zurück. Über die Pipeline Nord Stream 1sei aus Russland bisher etwa die Hälfte des deutschen Gasverbrauchs geflossen, über die Terminals werde dann ungefähr ein Drittel des Gasbedarfs gedeckt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2022 10:00 Uhr