Diakonie hält Sanktionen beim Bürgergeld für kontraproduktiv

Berlin: Die Pläne von Arbeitsminister Heil für strengere Regeln beim Bürgergeld stoßen auf ein geteiltes Echo. Die Diakonie kritisierte den Vorstoß des SPD-Politikers als kontraproduktiv. Aus der täglichen Beratungspraxis wisse man, dass härtere Sanktionen besonders Menschen mit besonderen Problemen hart treffen, so der evangelische Sozialverband. Als Beispiele nannte die Diakonie Personen mit psychischen Erkrankungen oder Suchtproblemen. Arbeitsminister Heil will jene Bürgergeld-Empfänger die Leistungen bis zu zwei Monaten komplett streichen, die wiederholt Stellenangebote ablehnen. Finanzminister Lindner begrüßte die Idee. Nach seinen Worten leistet der Arbeitsminister damit nicht nur seinen Beitrag zum Sparkurs, was den Haushalt des nächsten Jahres angeht. Durch die geplanten strengeren Regeln werde auch die Akzeptanz des Sozialstaats gestärkt, so FPD-Politiker weiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.12.2023 12:15 Uhr