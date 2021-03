Diabetiker haben keinen Vorrang bei der Corona-Impfung

Bayern sagt nächste Öffnungsschritte ab

München: In Bayern wird es am nächsten Montag keine weiteren Öffnungsschritte aus dem Lockdown geben. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte, Theater, Kinos, Konzertsäle und die Außengastronomie müssten landesweit geschlossen bleiben. Er verwies auf den besorgniserregenden Anstieg der Corona-Infektionszahlen. Deshalb könne bayernweit nicht mehr von einer stabilen Lage im Sinne der Corona-Verordnung ausgegangen werden. Laut dieser Verordnung wären am Montag die nächsten Öffnungsschritte möglich gewesen, je nach Sieben-Tage-Inzidenz. Die Kreisverwaltungsbehörden hätten dann im Einvernehmen mit dem Gesundheitsministerium Beschränkungen zurücknehmen dürfen. Dieses Einvernehmen gibt es nun nicht. Auch Hessen und Nordrhein-Westfalen kündigten am Abend an, auf weitere Lockerungen zu verzichten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.03.2021 19:00 Uhr